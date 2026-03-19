Проповедник Мухетдинов подчеркнул важность соблюдения традиций и предписаний ислама в дни праздника Ураза-байрам

Первый заместитель председателя Духовного управления мусульман России и ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов в беседе с радио Sputnik подчеркнул важность соблюдения традиций и предписаний ислама в дни праздника Ураза-байрам.

Основной обязанностью верующих в этот день является выплата милостыни Закят аль-Фитр, которая служит очищением от грехов и способствует укреплению братства и взаимопомощи среди мусульман, написало URA.RU.

Мухетдинов также отметил, что в праздничные дни мусульмане посещают мечети для совершения праздничной молитвы, после чего отправляются на кладбища, чтобы помолиться за усопших и почтить память предков. По возвращении домой их ожидает праздничный стол с традиционными блюдами, приготовленными в соответствии с требованиями шариата.

Традиция дарения подарков в этот день не является обязательной, но она широко распространена и воспринимается как проявление щедрости и доброты. Мухетдинов подчеркнул, что праздники являются прекрасным поводом для укрепления семейных и дружеских связей и должны служить примером добродетельного поведения и гуманности.