Путин поздравил медиков с профессиональным праздником

Российский лидер поздравил с праздником медиков, трудящихся в больницах, поликлиниках и госпиталях, на скорой помощи, в сельских фельдшерско-акушерских пунктах и крупных федеральных центрах, сберегая здоровье нации. Поблагодарил их за великодушие и верность профессии, мужество, щедрость и доброту.

«Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров», — подчеркнул Путин.

Ранее в Подмосковье представители партии «Единая Россия» поздравили с Днем медицинского работника сотрудников педиатрического отделения ГБУЗ МО «Воскресенская больница».