Медиков поздравили с профессиональным праздником в Воскресенске

Накануне Дня медицинского работника представители партии «Единая Россия» посетили педиатрическое отделение ГБУЗ МО «Воскресенская больница». Медицинским сотрудникам вручили благодарности за профессионализм и обсудили предложения по развитию системы здравоохранения.

Врачей и медицинских сестер педиатрического отделения поздравили депутат Совета депутатов городского округа Воскресенск Анна Морозова и активисты «Молодой Гвардии». Во время визита они поблагодарили коллектив за ежедневную работу по сохранению здоровья детей и пообщались с сотрудниками о вопросах, которые требуют внимания в сфере медицины.

Отдельное внимание уделили сбору предложений для медицинского раздела Народной программы партии «Единая Россия». Инициативы специалистов планируют учесть при дальнейшей работе над вопросами развития здравоохранения.

За многолетний добросовестный труд и преданность профессии благодарностями местного отделения партии отметили старшую медицинскую сестру Татьяну Полухину, медицинскую сестру Галину Русинову, а также весь коллектив педиатрического отделения. Награды стали признанием вклада работников в оказание медицинской помощи жителям округа.

«Педиатрическое отделение — особая гордость нашей больницы. Здесь работают профессионалы с большим сердцем, которые умеют находить подход к каждому маленькому пациенту и его родителям. Спасибо вам за ваш труд, терпение и любовь к детям. С праздником!» — сказала Анна Морозова.

В партии напомнили, что развитие системы здравоохранения остается одним из приоритетных направлений работы. В федеральном бюджете на 2026 год предусмотрено 54,6 миллиарда рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения. Более 90 миллиардов рублей направят на обновление и развитие медицинской инфраструктуры.

За последние годы в Московской области при поддержке государственных программ построили свыше 6,5 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий, а также провели капитальный ремонт почти восьми тысяч объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские организации Подмосковья получили более 40 тысяч единиц нового оборудования.