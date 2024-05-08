Путин поздравил 12 стран с Днем Победы | 360°

Важное 08 мая 2024, 12:22 Путин поздравил 12 стран с Днем Победы Путин направил поздравительные телеграммы с Днем Победы лидерам 12 стран РИА «Новости»

Читать 360 в

Лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии и других стран получили поздравительные телеграммы президента России Владимира Путина в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства поздравил с Днем Победы коллег из 10 стран, а именно Азербайджана, Армении, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Абхазии и Южной Осетии. Еще две поздравительные телеграммы Путин адресовал народам Грузии и Молдавии.

Реклама

«Важно пресекать любые попытки исказить или предать забвению нашу общую историю. И, конечно, бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки», — заявил он.

Президент воздал память всем, кто сражался на поле боя и трудился в тылу. Он заявил, что испытания в годы ВОВ закалили дружеские узы между народами. Путин выразил надежду на то, что они продолжат оставаться основой для развития отношений стран.

В Москве 9 мая традиционно пройдет парад Победы. Трансляцию шествия покажут не только по телевидению, но и на экранах в общественном транспорте.