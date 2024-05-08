Прямую трансляцию парада Победы покажут на экранах в метро | 360°

Транспорт 08 мая 2024, 11:36 Прямую трансляцию парада Победы покажут на экранах в метро Дептранс Москвы

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В День Победы на всех экранах в общественном транспорте Москвы покажут прямую трансляцию парада Победы на Красной площади. После этого запустят фильм «Офицеры» с субтитрами.

Парад Победы можно будет в прямом эфире наблюдать на экранах в поездах метро, трамваях, автобусах и электробусах. Там же пройдут ролики, которые расскажут о роли Московского метрополитена и другого общественного транспорта в период Великой Отечественной войны. Пассажиры узнают о станциях, которые посвящены военной истории, и крупных военно-патриотических объектах столицы.

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Кроме того, транспортники подготовили тематическую викторину «Москва в деталях». Нужно будет ответить на вопросы о памятных городских местах, связанных с Великой Отечественной войной.

Легендарный фильм «Офицеры» дополнит праздничный эфир в московском транспорте. Ролики будут крутить на медиаэкранах до 14 мая.

О том, как в этом году пройдет парад Победы на Красной площади, можно узнать из специального материала 360.ru.