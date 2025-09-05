Путин поучаствует в саммите БРИКС, который Бразилия собрала из-за США

Президент России Владимир Путин примет участие во внеочередном виртуальном саммите БРИКС, который созывает Бразилия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Ранее СМИ писали, что саммит, инициированный президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой, пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Главной темой обсуждений станет торговая политика президента США Дональда Трампа.

Представитель Кремля подтвердил, что Россия примет участие в мероприятии, и отметил, что к нему подключится российский лидер.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке. Его главная тема в этом году — «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания».