Бразилия решила срочно созвать саммит БРИКС из-за угроз США

Valor Econômico: Бразилия начала подготовку к внеочередному саммиту БРИКС

Высшие должностные лица Бразилии намерены созвать саммит БРИКС для обсуждения рисков для многополярности со стороны США. Об этом сообщила газета Valor Econômico.

«Бразилия стремится к созыву внеочередного саммита БРИКС <…> в связи с „нападками“ Соединенных Штатов на многополярность», — отметили в публикации.

Предположительно, саммит могут провести в формате видео-конференц-связи. Бразильский лидер Лула да Силва планирует выработать совместный ответ членов в рамках объединения со стороны США.

По данным издания, работу по подготовке переговоров о встрече глав государств начал специальный советник президента Бразилии Селсу Аморим. На следующей неделе он прибудет Китай, где проведет двусторонние встречи с главами МИД некоторых стран БРИКС.

Президент Владимир Путин и Си Цзиньпин 2 сентября проведут переговоры в формате «один плюс четыре». В саммите Шанхайской организации сотрудничества будут участвовать 26 иностранных лидеров.