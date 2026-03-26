Путин постановил отпраздновать 250-летие Пятигорска

Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 250-летия основания города Пятигорска. Документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

«В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания города Пятигорска Ставропольского края постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания города Пятигорска Ставропольского края», — постановил Путин.

Региональным органам госвласти и органам местного самоуправления рекомендовали принять участие в подготовке и проведении праздника. Указ вступил в действие со дня подписания.

В конце 2025 года глава государства постановил отпраздновать в том же 2030 году 2650-летие основания Керчи. Город основали как древнегреческую колонию Пантикапей.

