Путин ограничил вывоз наличных рублей в ЕАЭС с 1 апреля

Путин запретил вывоз из России в ЕАЭС свыше $100 тысяч наличными в рублях

Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий физическим лицам вывозить из страны в ЕАЭС наличные рубли на сумму свыше 100 тысяч долларов с 1 апреля. Документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Установить с 1 апреля 2026 года запрет на вывоз из Российской Федерации в государства — члены Евразийского экономического союза наличной валюты Российской Федерации физическими лицами в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату вывоза», — говорится в указе.

Юрлицам и индивидуальным предпринимателям запретили вывозить наличные рубли вне зависимости от суммы. При этом в документе указали исключение из этого правила.

Отечественную валюту можно будет вывезти через воздушные пункты пропуска через госграницу РФ в международных российских аэропортах определяемых кабмином. Только в этом случае придется представить банковские выписки, заверенные выдавшей их кредитной организацией, или иные документы, перечень которых установит правительство.

