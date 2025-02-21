Путин пошутил про организацию совета «Росатома» и Курчатовского института

Росатом и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» создадут объединенный совет по стратегическому развитию. Президент Владимир Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий прокомментировал это сообщение и пожелал союзу «совета да любви».

«Что создали? Совет? Совет да любовь», — пошутил глава государства.

Во время мероприятия он также с юмором рассказал, что Россия может производить все, кроме бананов. Президент добавил, что в стране уже начали выращивать даже экзотические фрукты.

На заседании он также обратился к участника мероприятия и призвал добиться преимущества России в сфере химической промышленности. Советский химпром занимал первое место в Европе и второе место в мире, напомнил он.

Чтобы вернуть лидерство в этой сфере, необходимо кратно нарастить потенциал химической промышленности и смежных с ней областей, подчеркнул Путин. Российский лидер также предложил внедрять конкурентоспособные и инновационные решения и продукты.