Путин поручил добиться превосходства России в сфере химии

Путин: наследие СССР в сфере химии растратили и растранжирили в 1990-е

Президент России Владимир Путин поручил добиться преимущества России в сфере химической промышленности. Такое заявление он сделал на пленарном заседании Форума будущих технологий в Центре международной торговли в Москве, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Он призвал кратно нарастить потенциал отечественной химической промышленности и смежных отраслей, выстроив полный цикл работы и создав условия для бизнеса. Для выхода на лидирующие позиции, по словам главы государства, необходимо предлагать конкурентоспособные и инновационные решения и продукты.

Путин также напомнил, что советский химпром когда-то занимал первое место в Европе и второе в мире.

«Однако это наследие во многом было растрачено и растранжирено. Говорю это с огромным сожалением. Стыдно, честно говоря», — добавил президент.

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