Путин посетит Казахстан с госвизитом на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе совершит государственный визит в Казахстан. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин для ИС «Вести» .

«В середине недели состоится государственный визит в Казахстан. Там же, в Астане, пройдет новый саммит Евразийского экономического союза», — добавил он.

Ранее президент Путин по телефону обсудил предстоящую поездку с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Во время разговора главы государств обменялись любезностями: Путин поздравил Токаева с днем рождения, а президент Казахстана поблагодарил российского лидера за теплый прием 9 Мая. Также президенты обсудили предстоящее в Астане заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Касым-Жомарт Токаев в числе прочих высоких гостей в День Победы почтил память погибших воинов минутой молчания у Вечного огня. Цветы к стелам городов-героев от имени глав государств возложили солдаты Кремлевского полка.