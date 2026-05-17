Путин и Токаев по телефону обсудили подготовку предстоящего визита в Астану

Президент России Владимир Путин обсудил с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым актуальные вопросы подготовки предстоящего государственного визита российского лидера в Астану. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы подготовки государственного визита Владимира Путина в Астану и проводимого там заседания Высшего Евразийского экономического совета», — говорится в сообщении.

В ходе разговора Путин тепло поздравил Токаева с днем рождения. Президент Казахстана выразил российскому президенту признательность за гостеприимство, проявленное в Москве в связи с празднованием 81-й годовщины Великой Победы.

Ранее Токаев сообщил, что товарооборот России и Казахстана достиг 30 миллиардов долларов. Он назвал Россию ключевым торговым партнером республики, стороны уже реализовали 122 крупных проекта.