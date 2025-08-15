Путин посетил завод по производству рыбьего жира в Магадане

Президент Владимир Путин во время рабочей поездки в Магадан по пути на Аляску посетил завод по переработке рыбьего жира, производящий капсулы с высоким содержанием омега-3. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Это первое предприятие в России, выпускающее такую продукцию из белой рыбы Охотского моря.

Кроме того, президент провел совещание по развитию Магадана с участием губернатора Сергея Носова и мэра Ларисы Поликановой. Он отметил, что город меняется в лучшую сторону, становясь более привлекательным и удобным.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне заявил, что Путин всегда использует такие поездки, чтобы совместить международную повестку с региональной.

Ранее Reuters со ссылкой на Белый дом сообщал, что встреча президентов России и США в Анкоридже начнется в 22:00 по московскому времени.