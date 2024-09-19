Путин посетил Специальный технологический центр в Санкт-Петербурге

Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург посетил Специальный технологический центр, производящий оборудование для беспилотников и радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Предприятие действует с 2001 года и выполняет работы по полному циклу. Именно оно производит беспилотники семейства «Орлан». Кроме того, с 2021 года оно занимается малыми космическими аппаратами.

Путин приехал в родной город накануне. Он выступил на пленарном заседании Евразийского женского форума и провел несколько встреч в режиме видеоконференции.

В конце августа председатель правительства Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по нацпроектам, призвал более чем в пять раз увеличить выпуск беспилотников в России.