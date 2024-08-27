Мишустин заявил о необходимости увеличить выпуск БПЛА в пять раз

Мишустин: в России выпуск беспилотников нужно нарастить в пять раз

Выпуск беспилотных летательных устройств необходимо увеличить в России более чем в пять раз. Об этом в ходе стратегической сессии по национальным проектам 2025–2030 годов заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его процитировали «Известия» .

«Выпуск беспилотников нужно нарастить более чем в пять раз», — сказал он.

По словам премьера, в ближайшие годы в стране нужно создать собственную техно- и производственную базу. Также до 2030 года в химической промышленности должны появиться десятки новых технологичных цепочек. Сфера композитных материалов — расшириться на 15 производств и с выпуском до 60 продуктов.

Мишустин указал, что в транспортной отрасли должны появиться широкие возможности для комфортных путешествий россиян по доступным ценам.

Ранее премьер-министр поручил Роскосмосу наладить конвейерный выпуск до 250 спутников в год. Также в планах увеличить состав орбитальной группировки космических аппаратов и снизить себестоимость производства самих аппаратов.