Путин поручил внедрить ИИ в медицинскую практику

Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с региональными властями обеспечить внедрение искусственного интеллекта в медицинскую практику. Список поручений по итогам совещания опубликовали на сайте Кремля .

Доложить об исполнении нужно будет до 1 июня, далее — раз в полгода. Ответственными Путин назначил премьера Михаила Мишустина и губернаторов.

Кроме того, глава государства поручил изучить опыт цифровизации здравоохранения, в частности в Москве, чтобы распространять его дальше.

Само совещание состоялось 18 февраля и было посвящено модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что полностью живого врача ИИ заменить не сможет, однако молодые специалисты, разбирающиеся не только в клинической медицине, но и в информационных технологиях, будут востребованы.