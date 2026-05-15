Путин поручил проверить в регионах соблюдение законов о защите от затоплений

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре изучить, как соблюдаются в регионах запреты и ограничения, направленные на защиту от затоплений. Об этом сообщил сайт Кремля.

Глава государства дал ряд поручений по вопросам, касающимся обеспечения инженерной и иной защиты территорий и объектов от негативного воздействия.

Согласно опубликованному списку, Генпрокуратура проведет проверку соблюдения установленных законодательством запретов и ограничений, направленных на защиту территорий и объектов от затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, в том числе требования об обеспечении необходимой инженерной и иной защиты территорий и объектов.

Ранее значительный подъем воды зафиксировали в реке Лене в Якутии. В связи с угрозой подтопления власти эвакуировали жителей поселков Витим и Пеледуй.

В мае также разлилась река Кача в Красноярском крае. В результате затопило населенные пункты Емельяновского района и пригороды столицы региона.