Река Кача затопила пригороды Красноярска и подобралась к домам

Населенные пункты Емельяновского района Красноярского края, а также пригороды столицы региона затопила разлившаяся река Кача. Уровень воды из-за наступления теплой погоды и таяния снега поднялся больше чем на полтора метра. Местные жители поделились кадрами разлива с 360.ru.

Местная жительница Анна заявила, что Кача вышла из берегов четыре дня назад.

«Администрация приезжала в первое подтопление в четверг, 30 апреля, посмотрели и сказали, что они ничего не сделают, нужно отсыпаться, как отсыпались по ту сторону моста, своими силами», — заявила собеседница 360.ru.

Она добавила, что пыталась обратиться к спасателям, но из-за праздников ей отказали в помощи. На четвертый день администрация прислала экскаватор. По словам Анны, техника сделала одну насыпь, но этого недостаточно.

«Пока в дом Кача не зашла, размыты участки. У нас во дворе река течет и мы не одни такие», — добавила Анна.

Мэр Красноярска Сергей Верещагин заявил, что наиболее остро ощутили выход реки из берегов жители села Дрокино и поселка Солонцы, где расположено много дач.

«Уровень приблизился к предельным отметкам, подтапливает садовые участки, проезды. Ситуация на сегодня некритичная. На месте дежурит оперативная группа ГО и ЧС города. Эвакуация населения не требуется», — подчеркнул градоначальник.

Верещагин добавил, что специалисты отслеживают уровень рек и ручьев в ежедневном режиме и при ухудшении ситуации придут на помощь жителям.