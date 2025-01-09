В зоопарках Крыма разместили около 800 пострадавших от разлива мазута птиц

В сафари-парк «Тайган» и зоопарк «Сказка» в Крыму доставили около 800 пострадавших от разлива мазута в Керченском проливе птиц. Об этом РИА «Новости» рассказал директор зоопарков Олег Зубков.
«Тайган» и «Сказка» — это единственные два центра, которые сегодня принимают птиц со всех штабов и всех помывочных центров Крыма для выхаживания», — уточнил Зубков.
По его словам, не раньше чем через неделю может быть принято решение о возможности выпуска пострадавших животных. Около трех тысяч птиц, которые пострадали из-за разлива нефтепродуктов после столкновения танкеров, ранее поступили в центры реабилитации Краснодарского и Ставропольского краев. В общей сложности, волонтеры и ветеринары обнаружили 5678 пернатых, вымазанных в мазуте. Круглосуточно помощь специалистов получают сейчас 2725 особей.
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