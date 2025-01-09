Путин назвал разлив мазута в Черном море серьезным экологическим вызовом

Разлив нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе — один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которыми сталкивалась Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Глава государства поручил создать штаб по ликвидации ЧП. Он потребовал сделать все необходимое, чтобы предотвратить утечку мазута из затонувших танкеров, а также разработать план по подъему судов.

О ходе устранения последствий с утечкой отчитается глава МЧС Александр Куренков.

Два корабля с нефтепродуктами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» затонули в Черном море во время шторма 15 декабря. В результате в воду попало 2,4 тысячи тонн мазута. В январе пятна достигли Крыма — 5 января их зафиксировали в Судаке, а .7 января — в Евпатории.

В связи с разливом нефтепродуктов в Кубани ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера.