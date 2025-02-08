Путин поручил блокировать преступные звонки с Украины

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры, направленные на блокировку преступных звонков с территории Украины и других недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Разработать дополнительные меры по блокировке телефонных вызовов, осуществляемых с территории Украины и других недружественных иностранных государств в преступных целях, а также иные необходимые меры по защите прав и законных интересов граждан России от преступных посягательств, совершаемых с использованием современных информационно-коммуникационных технологий», — сказано в документе.

Срок исполнения — 1 июля 2025 года. Ответственными за выполнение этого поручения были назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава ФСБ Александр Бортников и глава МВД Владимир Колокольцев.

Мошенники из соседней страны активно звонят россиянам и обманывают их. Они не только крадут деньги, но и заставляют жертв поджигать административные здания и банки, как сообщили в Сбербанке.

Ранее силовики задержали мошенников, которые подозреваются в хищении у россиян семи миллиардов рублей через украинские кол-центры. Полученные средства по цепочке финансовых операций через украинские банки отправляли на финансирование Вооруженных сил Украины. В Госдуме рассказали, на Украине создали более тысячи мошеннических кол-центров, ежедневно атакующих граждан России.

Аферисты обманывают даже детей. В январе стало известно, что украинские мошенники неделю угрожали школьнику из Новой Москвы, заставив отправить им миллион рублей.