«Флаг и портрет Путина». Украинские мошенники неделю угрожали школьнику из Новой Москвы

В Новой Москве школьник хотел поджечь здание администрации по заданию с Украины, а также передал аферистам около миллиона рублей. В беседе с 360.ru мать подростка рассказала, что мошенники в течении недели звонили ее сыну с угрозами.

«Это происходило с 20 по 28 января. Они воспользовались тем, что меня не было дома. Я в эти дни находилась в других городах и в другой стране», — отметила она.

По словам женщины, ребенок не знал, что существуют такие виды мошенничества, поэтому поверил звонившим. С мальчиком связались по видеосвязи и представились сотрудниками ФСБ.

Для убедительности мошенники использовали на фоне российский триколор, флаг ФСБ и портрет президента РФ Владимира Путина, созданные, предположительно, искусственным интеллектом.

«Во время звонков мошенники разговаривали с сыном исключительно на вы. Они сказали ему, что все средства с карты родителей ушли на Украину, и чтобы их не обвинили в экстремизме, нужно найти дома деньги и передать им для декларации. После этой процедуры их обещали вернуть», — рассказала она.

Мальчик поверил аферистам. Он нашел около миллиона рублей и отдал их человеку, который приехал на такси. Также подростку сказали, что своими действиями он якобы спасет свою семью. При этом мошенники просили никому не говорить о звонках, иначе его родители попадут под уголовное преследование как экстремисты.

«Дальше они вынудили сына совершить акт поджога. Ребенку сказали поджечь дверь администрации, где якобы находится украинский кол-центр, чтобы привлечь внимание полиции», — добавила собеседница 360.ru.

По словам женщины, они с мужем до сих пор в шоке от произошедшего с их сыном. Родители надеются на справедливый исход событий.

Ранее стало известно о задержании 14-летнего подростка, которого заподозрили в попытке поджога здания администрации в деревне Внуково в Московской области. Выяснилось, что на преступные действия ребенка подтолкнули мошенники. Следователи возбудили уголовное дело.