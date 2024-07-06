В Госдуме рассказали о мошеннических колл-центрах на Украине

На Украине создали более тысячи мошеннических колл-центров, ежедневно атакующих граждан России. Об этом рассказал РИА «Новости» член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

Он отметил, что российские правоохранители не могут повлиять на их закрытие, ведь подобные организации находятся в юрисдикции другой страны.

«В день из каждого такого „офиса“ совершается в среднем до 10 тысяч звонков, а планы „заработка“ превышают сотни тысяч долларов», — сказал депутат.

Так, в Бердянске Запорожской области базировался один из старейших колл-центров Восточной Украины, который работал не одно десятилетие. В 2022 году сотрудники Росгвардии обнаружили там пустующее помещение с компьютерной техникой.

Выяснилось, что на ней хранились каналы получения данных о россиянах, сценарии разговора и технологии.

По словам Немкина, в России сейчас прорабатывают меры, которые позволят пресечь подобную противоправную деятельность.

Кроме того, парламентарий отметил, что «столицей» телефонного мошенничества считается Днепропетровск, также большая часть из таких центров находится в Киеве.

Немкин добавил, что от деятельности телефонных мошенников также пострадали жители Казахстана, Польши, Чехии и Латвии.

Глава МВД Владимир Колокольцев ранее связал рост мошенничества в России с действиями телефонных аферистов с Украины.