Путин попросил ускорить внедрение искусственного интеллекта в России

Президент России Владимир Путин дал поручение рассмотреть программу ускоренного внедрения технологий ИИ в экономике, соцсфере и госуправлении. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба Кремля.

«Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения <…>. Первое: это программа ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в системе государственного управления», — сказал он.

Путин также заявил, что стране следует безотлагательно перенастроить механизмы подготовки и переподготовки кадров под широкое применение ИИ — от школы до рынка труда. Президент также призвал выстроить правовую базу так, чтобы она не мешала развитию технологий, а, наоборот, ускоряла разработку и внедрение передовых решений.

В ходе совещания Путин также заявил, что способность России идти в ногу с глобальными изменениями влияет на ее суверенитет и само существование государства.