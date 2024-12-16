Путин пообещал США ответные меры на размещение РСМД в Европе и Азии
Путин: Россия снимет ограничения по РСМД в ответ на размещение ракет США
Решение властей США по созданию и подготовке новых зон для развертывания ракетных систем средней и малой дальности (РСМД) в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе повлечет ответные действия России. Об этом в ходе выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны заявил президент Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что такие меры ранее ограничивал Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, который США разорвали в одностороннем порядке.
Президент добавил, что предупреждал американцев о негативных последствиях этого решения. При этом Россия не отказалась от выполнения условий прекратившего действие договора, при условии если США откажутся от размещения этих ракетных систем в других регионах.
«Фактически Россия взяла эти обязательства в одностороннем порядке. Но, как уже говорил, если США приступят к развертыванию таких систем, то все наши добровольные ограничения нами будут сняты», — пообещал Путин.
В ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии министерства обороны президент России Владимир Путин объявил о скором запуске серийного производства баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Глава государства подчеркнул, что это необходимо для обеспечения безопасности России и ее союзников.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков не исключил, что российские ракеты малой и средней дальности появятся в Азиатском регионе. Дипломат подчеркнул, что это станет ответом на решение США о развертывании подобных комплексов вблизи российских границ.