Путин покинул Пекин после двухдневного визита
Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, сообщило РИА «Новости».
В аэропорту российского лидера выстроилась рота почетного караула. Провожать президента приехали школьники. Дети размахивали российскими и китайскими флагами.
«Сердечно провожаем!» — кричали они вслед российскому лидеру.
Ранее Путин положительно оценил проделанную за время визита работу, назвав ее успешной и плодотворной. Он также поблагодарил команды китайской и российской сторон за подготовку встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, по итогам поездки президент пригласил премьер-министра Государственного совета КНР Ли Цяна посетить Россию, а также передал ему наилучшие пожелания от российского коллеги Михаила Мишустина.