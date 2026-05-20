Путин покинул Пекин после двухдневного визита

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный официальный визит в Китай. Глава государства поднялся на борт самолета и покинул Пекин, сообщило РИА «Новости» .

В аэропорту российского лидера выстроилась рота почетного караула. Провожать президента приехали школьники. Дети размахивали российскими и китайскими флагами.

«Сердечно провожаем!» — кричали они вслед российскому лидеру.

Ранее Путин положительно оценил проделанную за время визита работу, назвав ее успешной и плодотворной. Он также поблагодарил команды китайской и российской сторон за подготовку встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, по итогам поездки президент пригласил премьер-министра Государственного совета КНР Ли Цяна посетить Россию, а также передал ему наилучшие пожелания от российского коллеги Михаила Мишустина.