Путин положительно оценил результаты визита в Китай

Президент России Владимир Путин оценил работу в Китае как успешную и плодотворную. Об этом российский лидер заявил на чаепитии с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщила пресс-служба Кремля.

«Согласен с оценкой, это была успешная, плодотворная, насыщенная работа. Мне кажется, есть основания поблагодарить все наши команды с обеих сторон, которые напряженно работали для организации нашей сегодняшней встречи», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что Россия и Китай не только отметили и зафиксировали уже проделанную сторонами работу, но и наметили перспективы развития двусторонних отношений.

Лидеры России и Китая направились на закрытое чаепитие после окончания расширенных переговоров в Доме народного собрания. Путин и Си провели неформальный диалог, к ним присоединились по четыре члена делегации с каждой стороны. Этот формат не предполагает строгого протокола и позволяет вести откровенный и доверительный диалог на самые важные темы.