Путин показал королю Малайзии залы Кремля

Президент Владимир Путин показал королю Малайзии Султану Ибрагиму, прибывшему в Россию с государственным визитом, залы Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Среди залов, которые российский лидер осмотрел с гостем, был и Андреевский, в котором в мае Путин принимал премьера Малайзии Анвара Ибрагима и где рассмешил его шутливым вопросом, для кого предназначался третий трон.

Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Сейчас Верховный правитель страны уже уехал из Кремля.

Ранее в Минэкономразвития назвали Малайзию одной из стран, с которой России принципиально важно отменить визовый режим.