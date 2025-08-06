Президент Владимир Путин показал королю Малайзии Султану Ибрагиму, прибывшему в Россию с государственным визитом, залы Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости».
Среди залов, которые российский лидер осмотрел с гостем, был и Андреевский, в котором в мае Путин принимал премьера Малайзии Анвара Ибрагима и где рассмешил его шутливым вопросом, для кого предназначался третий трон.
Стороны обсудили развитие двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки. Сейчас Верховный правитель страны уже уехал из Кремля.
Ранее в Минэкономразвития назвали Малайзию одной из стран, с которой России принципиально важно отменить визовый режим.
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Путин показал королю Малайзии залы Кремля
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