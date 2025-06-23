Россия может отменить визовый режим с тремя странами

Россия хочет отменить визовый режим с Мьянмой, Иорданией и Бахрейном в 2025 году

Власти России планируют отменить визовый режим с тремя странами. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев.

«Будем рады и надеемся на то, что по Мьянме, Иордании и Бахрейну соглашения будут заключены в 2025 году», — сказал он.

По словам Кондратьева, проект соглашения об отмене виз с Мьянмой находится на финальной стадии. Подписать его планируют во время Восточного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке.

Кроме того, российские власти рассматривают возможность отменить визы с Саудовской Аравией и Малайзией. Это поможет увеличить туристический поток из этих стран в два-три раза.

Ранее турист из Японии переехал в Россию и назвал ее райским местом на Земле.