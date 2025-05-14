Есть три трона. Путин озадачил премьера Малайзии шуткой

Путин рассмешил премьера Малайзии шуткой про три трона в Кремле

Российский президент Владимир Путин рассказал, что во время экскурсии по Кремлю задал премьеру Малайзии Анвару Ибрагиму вопрос о третьем троне в Андреевском зале. Отрывок из пресс-конференции опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства показывал малазийскому премьеру Андреевский зал. Здесь установлены три трона. Путин пояснил, что два из них предназначались царю и царице.

Когда Владимир Путин поинтересовался, кому мог принадлежать третий трон, Ибрагим, не задумываясь, ответил: «Второй жене».

Президент оценил шутку и добавил, что это «ответ настоящего мусульманина». На самом деле, как пояснил российский лидер, третий трон предназначался матери императора. Путин также отметил, что культурные различия между странами не мешают взаимному уважению и полезному диалогу.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию с рабочим визитом 14 мая 2025 года. В Кремле он провел переговоры с президентом Владимиром Путиным.

Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, сотрудничество в энергетике, образовании и гуманитарной сфере. Визит Ибрагима продлится до 16 мая.