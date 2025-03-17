Трамп уже «созрел». Договорятся ли Россия и США о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп анонсировал разговор с российским коллегой Владимиром Путиным 18 марта. Состоится ли беседа и о чем могут договориться два лидера, рассказал 360.ru директор центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный.

«Я думаю, что Трамп уже „созрел“ для того, чтобы позвонить второй раз Владимиру Владимировичу Путину, поскольку у него очень тяжелая внутриполитическая ситуация в стране и на внешнем треке у него тоже возникли серьезные проблемы там, где он не ожидал», — заявил он.

По словам Подлесного, президенту США этот звонок нужнее, чем российской стороне, и он уже готов де-факто — но не де-юре — признать Крым, Севастополь и новые регионы частью России. Однако Кремль устроит только юридическое признание, поэтому Трамп и Путин будут сводить свои предложения к некоему общему знаменателю, добавил он.

Собеседник 360.ru предположил, что санитарная зона для защиты России займет весь левый берег Днепра плюс Николаевскую и Одесскую области. Впоследствии там может пройти референдум о присоединении, добавил он.

«[Но] я не думаю, что по этому поводу будут конкретно разговаривать Трамп и Путин. Трамп, судя по тому, как он себя ведет, не может просчитать дальше, чем на один ход вперед. Путин просчитывает на пять-шесть ходов», — подчеркнул Подлесный.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко рассказал, что Россия в рамках мирного соглашения по Украине будет требовать полного нейтралитета страны.