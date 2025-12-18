Путин поговорил по телефону с ребенком, которому сделал подарок на Новый год

Президент Владимир Путин позвонил пятилетнему Тимуру Рясному из Ханты-Мансийска, желание которого исполнил. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Мальчик прилетел в Москву с мамой, попробовал себя в роли сотрудника ДПС, прокатился на патрульной машине по столице и посетил музей Госавтоинспекции. После этого он поделился впечатлениями с главой государства.

Всего в рамках ежегодной акции «Елка желаний» глава государства планирует воплотить в жизнь три детские мечты. Девятилетняя Варвара из Москвы встретится с космонавтом из отряда Роскосмоса, а семилетний Игорь из Подмосковья увидит Музей Мирового океана в Калининграде.

Еще двум детям Путин подарил кимоно для занятий дзюдо и полет на сверхлегком самолете.