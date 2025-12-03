Путин исполнит новогодние желания трех детей

Президент России Владимир Путин в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнит новогодние желания трех детей. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства по традиции выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации.

Акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Организаторами стали Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» и Федеральное агентство по делам молодежи.

РИА «Новости» уточнило, что счастливчики пожелали посетить Музей мирового океана в Калининграде, встретиться с космонавтом из отряда Роскосмоса и попробовать себя в роли сотрудника ДПС.

В январе Путин созвонился с девочкой из ДНР, которой подарил поездку в Санкт-Петербург. Она призналась, что осталась под впечатлением от красот северного города.