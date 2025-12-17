Путин исполнил новогодние желания двоих детей

Президент Владимир Путин по традиции исполнил новогодние желания двоих детей. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» .

Глава государства подарил кимоно 11-летнему тезке, который тоже занимается дзюдо, и полет на сверхлегком самолете юнармейцу Егору из Алтайского края, у которого есть проблемы со здоровьем.

«Это же такое удивительное чувство, сам президент дарит кимоно», — заявил юный дзюдоист Владимир, получая подарок.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в рамках новогодней акции «Елка желаний» президент осуществит мечты еще троих детей. Пятилетний Тимур из Югры попробует себя в роли дорожного инспектора, девятилетняя Варвара из Москвы встретится с космонавтом, а семилетний Игорь из Подмосковья увидит Музей Мирового океана в Калининграде.