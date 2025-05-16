Путин поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Сейчас Бердымухамедов-старший находится в Казани на форуме «Россия — Исламский мир». Политики обсудили развитие взаимовыгодных отношений между двумя странами и поздравили друг друга с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Среди гостей на параде в честь 80-летия Победы, который состоялся в Москве 9 мая, был и сын Национального лидера туркменского народа, действующий президент страны Сердар Бердымухамедов. По Красной площади в колонне прошла туркменская рота почетного караула.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков анонсировал международный телефонный разговор вечером, однако не уточнил, с кем он будет.