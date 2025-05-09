Президент Туркмении прилетел в Москву

Президент Туркмении Бердымухамедов прибыл в Москву на День Победы

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в пятницу прилетел в Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

В прошлом году Бердымухамедов в качестве почетного гостя также принимал участие в торжествах в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Рота почетного караула Вооруженных сил Туркмении поучаствует в параде Победы на Красной площади в Москве. Военные республики до этого присоединялись к шествию два раза — в 2010 и 2020 годах.

Президент России в октябре 2024 года совершил визит в Туркмению ради участия в форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», отмечал RT. На заседании Путин зачитал стих «туркменского Пушкина» Махтумкули Фраги.

Ранее космонавты Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Кирилл Песков поздравили россиян с Днем Победы с орбиты.