Путин подтвердил планы военного сотрудничества с Вьетнамом песней о Красной армии

Путин на переговорах с То Ламом процитировал песню «Красная армия всех сильней»

Президент России Владимир Путин процитировал слова из песни «Красная армия всех сильней», говоря о планах об оборонном сотрудничестве с Вьетнамом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Наш дорогой друг и товарищ [То Лам] упомянул сейчас еще об одном направлении нашего взаимодействия <…>. В моем выступлении этого не было, но я подтверждаю: такие планы есть», — сказал российский лидер на встрече в Кремле с генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.

Путин уточнил, что имеет виду слова известной песни: «От тайги до британских морей Красная армия всех сильней».

Ранее, анонсируя встречу, помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что лидеры России и Вьетнама начнут с беседы в узком составе, а затем продолжат обсуждение на полноценных переговорах с участием делегаций.