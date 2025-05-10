Генсек ЦК Компартии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль для переговоров с Путиным

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам прибыл в Кремль, чтобы провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Анонсируя встречу, помощник главы государства Юрий Ушаков уточнил, что лидеры сначала проведут беседу в узком составе, а затем — полноценные российско-вьетнамские переговоры с участием делегаций.

По итогам визита планируется принять совместную декларацию об основных направлениях российско-вьетнамских отношений и подписать другие документы.

Последний раз Путин встречался с То Ламом в июне 2024 года во время своего визита в Ханой.

После переговоров с вьетнамским коллегой запланированы еще несколько двусторонних встреч. В их числе — с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, главой Палестины Махмудом Аббасом и другими иностранными лидерами — гостями парада Победы.