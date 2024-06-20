Путин подтвердил готовность сотрудничать с Вьетнамом в обороне и экономике

Стратегическое сотрудничество с Вьетнамом стало одним из приоритетов России. Страна готова углубить партнерство по широкому спектру направлений, заявил президент Владимир Путин на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Его процитировало РИА «Новости» .

«Готовы продолжать активную совместную работу по широкому спектру тем, включая экономические, научно-технические сферы, оборону, безопасность и гуманитарный контакты», — сказал глава государства.

Отношения России с Вьетнамом, по словам Путина, прошли испытания временем. Они основаны на взаимопомощи и доверии. Президент заявил, что российские власти настроены на углубление стратегического и всеобъемлющего партнерства.

Товарооборот между странами в 2023 году увеличился на 8%, отметил Путин. Российские вузы за все время сотрудничества выпустили более 75 тысяч специалистов родом из Вьетнама.

До встречи с Нгуеном Фу Чонга президент принял участие в переговорах с вьетнамским коллегой То Ламом. Они обсудили проведение расчетов в национальных валютах, членство в международных организациях и развитие морского пути Владивосток — Хошимин.