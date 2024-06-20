Россия и Вьетнам перейдут на нацвалюты при расчетах

Путин: РФ и Вьетнам последовательно переходят на нацвалюты при расчетах

Россия и Вьетнам последовательно переходят на национальные валюты при расчетах. Об этом заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров с вьетнамским коллегой То Ламом, сообщил ТАСС.

«Наши страны последовательно переходят на национальные валюты в финансовых взаиморасчетах, стремятся выстраивать устойчивые каналы кредитно-банковского сотрудничества», — отметил глава государства.

Он подчеркнул важность использования национальных валют при расчетах. В 2023 году доля транзакций в российских рублях и вьетнамских донгах обеспечила свыше 40% объемов общих коммерческих сделок. В первом квартале 2024 года этот показатель почти достиг 60%.

В рамках встречи с Путиным То Лам заявил, что Россия и Вьетнам договорились не вступать в союзы, которые могут навредить друг другу. Также стороны договорились укреплять сотрудничество по принципам равенства, взаимоуважения, невмешательства во внутренние дела.

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