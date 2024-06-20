Переговоры Путина и То Лама завершились в Ханое

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама завершились в Ханое, сообщило РИА «Новости». После встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в самых разных сферах.
Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. То Лам согласился с этой оценкой, отметив что встреча была успешной.
«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам», — подчеркнул лидер Вьетнама.