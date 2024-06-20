Переговоры Путина и То Лама завершились в Ханое

Переговоры президента России Владимира Путина и лидера Вьетнама То Лама завершились в Ханое, сообщило РИА «Новости» . После встречи стороны подписали ряд документов о сотрудничестве стран в самых разных сферах.

Путин отметил, что переговоры прошли в конструктивной и деловой атмосфере. То Лам согласился с этой оценкой, отметив что встреча была успешной.

«В откровенном ключе мы обменялись мнениями по многим областям сотрудничества, а также по международным и региональным вопросам», — подчеркнул лидер Вьетнама.

Среди подписанных по итогам переговоров есть в том числе меморандум о графике создания центра ядерных технологий во Вьетнаме. Также Путин и То Лам договорились не присоединяться к союзам с третьими странами в ущерб друг другу.