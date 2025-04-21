Путин подписал закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовных наказаниях за дискредитацию вооруженных сил, призывы к санкционным ограничениям, а также за содействие из корыстных побуждений или по найму в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует. Документ за подписью главы государства разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон вводит уголовную ответственность за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия, в исполнение решений об уголовном преследовании военнослужащих или должностных лиц в виде лишения свободы на срок до семи лет.

До пяти лет лишения свободы грозит за призывы к санкциям против России, совершенные по найму или из корыстных побуждений. Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России.

Во всех случаях совершения этих преступлений возможно применение конфискации имущества.

Студентке Дарье Козыревой дали почти три года колонии общего режима за дискредитацию ВС России.