Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор 19-летней студентке Дарье Козыревой. Суд назначил ей наказание в виде двух лет и восьми месяцев колонии общего режима по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Объединенная пресс-служба судов города опубликовала эту информацию в своем Telegram-канале .

Следственные органы установили два эпизода правонарушений. В 2023 году Козырева разместила на памятнике Тарасу Шевченко листок со стихотворными строками. Также она дала интервью изданию, которое власти включили в реестр иностранных агентов.

Помимо срока в колонии, суд принял решение о запрете Козыревой публиковать материалы в интернете в течение двух с половиной лет после освобождения. Прокурорские работники требовали для нее шести лет лишения свободы.

В декабре 2022 года правоохранительные органы уже привлекали Козыреву к ответственности за надпись на инсталляции «Два сердца» на Дворцовой площади. В 2024 году руководство Санкт-Петербургского государственного университета отчислило студентку после того, как она получила административный штраф.

Ранее отец певца Эдуарда Шарлота* рассказал, что суд оставил в силе приговор за реабилитацию нацизма и оскорбление чувств верующих. Скоро он отправится в колонию-поселение, чему очень рад.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.