У Макаревича нашли около 70 объектов недвижимости в России

У основателя группы «Машина времени» Андрея Макаревича* может быть примерно 70 объектов недвижимости в России. Об этом рассказал глава Федерального проекта по безопасности (ФПБК) и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в беседе с News.ru .

«У Макаревича, мы смотрели, в России очень много недвижимости, по-моему, 70 объектов», — заявил он.

Бородин поддержал поправку о зачислении доходов иноагентов на спецсчет. По его мнению, Макаревичу* нельзя позволять зарабатывать на родине. Находясь в странах НАТО, он открыто критикует Россию и спецоперацию.

Ранее в суде отказались рассматривать жалобу Макаревича*, который потребовал исключить его из списка иностранных агентов. В судебных документах отметили, что артист попал под влияние Украины и совершал политические действия в интересах этой страны.

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.