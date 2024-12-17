Госдума приняла законопроект о специальных счетах для иноагентов

Володин объявил о принятии закона по рублевым спецсчетам для доходов иноагентов

Депутаты Госдумы единогласно приняли закон о введении спецсчетов для иностранных агентов. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Согласно новому закону, иностранные агенты должны создать специальный рублевый счет, на который будут получать доходы от продажи или сдачи в аренду недвижимости и транспортных средств, от процентов по вкладам и долевого участия в организациях, а также от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов (например, произведения науки, литературы и искусства, изобретения и товарные знаки).

Деньгами с этого счета иноагент сможет воспользоваться только после исключения из реестра иностранных агентов.

«Принятый закон запретит обогащаться негодяям за счет граждан и страны, которую они предали. Заработанные в России средства не должны использоваться против нее», — заявил Володин.

Авторами законопроекта стали 429 депутатов, представляющих все фракции. Первое чтение состоялось 20 ноября.

Ранее Вячеслав Володин пригрозил покинувшим Россию релокантам новым законопроектом, который запретит им получать доход от сдачи в аренду имущества, оставшегося в России.