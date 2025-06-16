Фейк: в Госдуме решили заблокировать Telegram

В ряде социальных сетей и мессенджеров появилась информация о якобы решении Госдумы заблокировать Telegram на территории России. Однако она оказалась фейковой.

Фейк

В социальных сетях распространяют информацию о том, что в нижней палате российского парламента приняли решение заблокировать мессенджер Telegram в стране. Якобы полную блокировку намерены осуществить с 1 сентября, некоторые парламентарии уже призывают блокировать работу мессенджера.

Правда

На самом деле власти не намерены снижать скорость работы мессенджеров или вводить для них ограничения. Фейк появился на фоне того, что Госдума окончательно одобрила закон о запуске отечественного мессенджера Max. По планам, с осени это приложение войдет в обязательный набор программ, которые устанавливают на все новые смартфоны, продаваемые в России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также опроверг распространяющиеся в интернете слухи о возможной блокировке или ограничении работы Telegram.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», — заявил он.

О вероятности блокировки Telegram высказался и первый заместитель председателя IT-комитета Госдумы Антон Горелкин. Он заявил, что задача мессенджера Max стать конкурентоспособнее, а интеграция с государственными сервисами позволит получить главные преимущества.

«Многие спрашивают меня, означает ли запуск национального мессенджера скорую блокировку Telegram. Думаю, что, если он будет стремиться к соблюдению законов страны, в которой так активно работает, до таких крайних мер дело не дойдет», — заявлял Горелкин.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.