Национальный цифровой сервис появится в России

Многофункциональное приложение для обмена информацией, которое объединит в себе функционал мессенджера и государственных сервисов, появится в России. Соответствующий законопроект во втором и третьем чтении приняли депутаты Государственной думы .

«В соответствии с замыслом авторов многофункциональный сервис предоставит возможность безопасного виртуального общения граждан, государственных и муниципальных органов власти», — рассказали в пресс-службе Госдумы.

Кроме того, пользователи национальной платформы смогут передавать сведения из личного кабинета на Госуслуги и другие информационные системы, чтобы уменьшить количество использования бумажных документов. Там же будут размещены образовательные сервисы и чаты.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в министерстве на данный момент рассматривают вариант регистрации в национальном мессенджере по паспорту.