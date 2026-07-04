Путин подписал закон для поддержки производителей бензина

Российским производителям разрешили начать производство автомобильного бензина, смешивая прямогонный полуфабрикат с другими компонентами с возвращением части уплаченного акциза. Законопроект подписал президент России Владимир Путин, документ опубликовали на официальном портале нормативно-правовых актов .

Сейчас производители платят акциз на прямогонный бензин, а затем — при выпуске из него автомобильного топлива. Новый закон меняет этот порядок, чтобы избежать двойной налоговой нагрузки и увеличить предложение бензина на внутреннем рынке.

Для возвращения части выплат компаниям в течение трех месяцев необходимо подтвердить, что из поставленного сырья они изготовили автомобильный бензин.

Кроме того, для частных предприятий, выпускающих топливо через смешение компонентов, а также для импортеров введут государственную компенсацию, которую рассчитает правительство. Сумму за ввоз топлива из стран Евразийского союза увеличат, а для поставок из других стран изменят порядок расчета.

Нефтеперерабатывающим заводам, которые вкладывают в модернизацию более 100 миллиардов рублей, до конца 2026 года продлят действие соглашений о модернизации.

В конце июня президент заявил, что общие запасы бензина в стране составляют 1,7 миллиона тонн, часть из которых уже поступила в продажу. Путин подчеркнул, что увеличение мощностей нефтеперерабатывающих предприятий нарастит поставки топлива на внутренний рынок в июле.