Путин подписал указ о засекречивании сведений о внешней политике

Российские власти закрыли доступ к данным по внешней политике государства. Соответствующий документ за подписью президента Владимира Путина опубликован на официальном сайте правовых актов, сообщили «Известия» .

Согласно новому указу, под гриф «секретно» теперь попадают все материалы о внешней политике, внешнеэкономической деятельности, международной торговле и научно-техническом сотрудничестве.

Такие данные власти сочтут гостайной, если они раскрывают тактику и стратегию внешней политики государства.

В документе также уточняется, что к государственной тайне будут относиться и сведения, связанные с основами мобилизационной политики — как подготовки, так и самой мобилизации.

Весной 2024 года Владимир Путин президентским указом обязал россиян с допуском к гостайне заранее уведомлять о заграничных поездках ФСБ и СВР. Ограничения введены для лиц, которые работают со сведениями особой важности.

Во вторник, 24 июня, Путин подписал и несколько других указов. Один из документов предусматривает создание национального российского мессенджера.